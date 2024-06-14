حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ

القاهرة - كتب محمد نسيم - أطلق تنظيم "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، رشقات صاروخية مكثفة من لبنان في اتجاه الجليل الأعلى والجولان المحتل، والتي تعتبر الأكبر منذ بداية الحرب من حيث العدد والنوع.

ودوت صافرات الإنذار، في مدينة صفد ومحيطها وفي مدينة طبرية وعشرات البلدات في منطقة الجليل الأعلى والغربي الأسفل، لتحذر من إطلاق طائرات مسيرة ورشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار في الجليل لا تتوقف، حيث سمعت أصداء الانفجارات جيدا في كل أنحاء الجليل الأعلى والغربي والأسفل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق وابل من 100 صاروخ من جنوبي لبنان نحو الجليل والجولان، ولفتت إلى أن رشقات صاروخية لا تتوقف من جنوب لبنان تجاه الشمال وصافرات الإنذار دوت في أكثر من 32 بلدة إسرائيلية.

وأتت هذه الصليات الصاروخية، ردا على اغتيال الجيش الإسرائيلي قائد وحدة "نصر" في حزب الله "أبو طالب"، وهو أكبر قائد يتم تصفيته منذ بداية الحرب، حيث تم تنفيذ الاستهداف خلال اجتماع لقادة حزب الله. بحسب ما أعلنت السلطات الإسرائيلية

المصدر : وكالات - عرب 48