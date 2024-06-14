شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئي الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلىالجمعة، 14 يونيو 2024 04:58 م
هنأ الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصري وشعوب العالم أجمع بالخير والسلام.
وقال نقيب الإعلاميين :"إذا نستقبل هذه الأيام المباركة بمزيد من القوة والعزيمة والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية لبناء مصر الحديثة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن تحت قيادتكم الحكيمة".
ودعا نقيب الإعلاميين المولى -عز وجل- أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير للأمتين العربية والإسلامية وأن تنعم بلدنا مصر الحبيبة الغالية بمزيد من التقدم والاستقرار والتنمية.
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