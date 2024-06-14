نقابة صيادلة لبنان: نترفّع عن الاهانات وهمّنا المرضى والحقيقة

رأى مجلس نقابة صيادلة لبنان، في بيان، ان "ما نطقت به احدى الوسائل الاعلامية من اهانات شخصيّة، ومفردات، بحقّ نقيب الصيادلة جو سلوم، على اثر صدور بيان عن مجلس نقابة صيادلة لبنان طالب فيه بانصاف أحد الصيادلة المنتسبين اليها ، مؤكداً ثقته في القضاء، واضعاً كل التحقيقات الداخليّة بتصرّفه لتبيان الحقائق، لا تليق بالجسم الاعلامي ودوره ورسالته، والذي للنقابة بشخص نقيبها، صولات وجولات معه في الاضاءة على التجاوزات التي ارتكبت في حقّ المرضى اللبنانيين".

وأكد المجلس، أنه "من منطلق جسامة المهام الملقاة على عاتقه، في الحفاظ على صحّة المرضى والاضاءة على كل ما يتهددهم، لن يدخل في سجالات مع أي جهة اعلاميّة او سواها، بل يعد اللبنانيين بالبقاء على العهد وبأن تكون نقابة صيادلة لبنان، الصمام الامان الاوّل للصحّة في لبنان" .