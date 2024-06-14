علّقت قيادة "فوج إطفاء بيروت"، في بيان، على ما تم تداوله حول إقدام عنصرين على تكسير آلية وسرقة مفاتيح وسيارة إسعاف تابعة للفوج نتيجة عدم قبض رواتبهما، موضحة أنّه "تم إعادة سيارة الاسعاف إلى مركزها بصورة فورية وأن ما حدث هو تصرف إفرادي من قبل عنصرين غير منضبطين قاما بهذا التصرف لعدم قبض الراتب الشهري ومستحقات بدل محروقات أعطيت لرجال الفوج على أساس أيام الحضور إلى الخدمة الفعلية والمثابرة على دوام العمل وفقا لقرارات مجلس الوزراء".
ولفتت إلى أنّ "محافظ مدينة بيروت وقائد فوج الاطفاء لا يسمحان بحدوث أي مخالفة تضر بمصلحة الفوج وقد تم فتح تحقيق فوري بالموضوع من قبل القيادة، وسيتم إنزال أشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه الاضرار بمصلحة وصورة فوج اطفاء بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر فوج إطفاء بيروت: عنصران قاما بتكسير آلية وسرقة سيارة إسعاف تابعة للفوج وتم إعادتها وفتح تحقيق فوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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