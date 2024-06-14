"OTV": توقيف الشخص الذي قتل عنصرًا في الجيش في ميرنا الشالوحي

أفادت قناة الـ"OTV"، عن توقيف الشخص الذي قتل العنصر في الجيش اللبناني عبد السلام محمد شرف والذي تعرض لطلقَين ناريَّين في محيط مرفأ بيروت، وذلك في ميرنا الشالوحي.

وكانت قد نعت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، "المجند الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف الذي استشهد بتاريخ 13 /6 /2024"،

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت قيادة الجيش في بيان، انه "وُجد أحد عناصر الجيش المكلفين بمهمة حراسة في محيط مرفأ بيروت مقتولاً بطلقَين ناريَّين من مسدس حربي ولم يُعثَر على سلاحه".

واشارت الى ان "الوحدات المختصة في الجيش، توّلت الكشف على مسرح الجريمة، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة".