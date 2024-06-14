"أ ف ب": الحكومة اللبنانية توافق على تسليم تاجر مخدرات فرنسي الى بلده

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "الحكومة اللبنانية قرّرت الجمعة تسليم تاجر المخدرات الفرنسي عبد الكريم طويل، الموقوف في بيروت منذ آذار، الى السلطات الفرنسية".

وكشف مصدر حكومي للوكالة أن "حكومة تصريف الأعمال التي اجتمعت صباح الجمعة قررت تسليم طويل الى فرنسا التي كانت طلبت استرداده"، لافتاً الى أن "النيابة العامة التمييزية وبعد درس طلب استرداده وافقت على تسليمه، لا سيما وانه مواطن فرنسي وليس لبنانياً لمحاكمته في لبنان".

وبحيب الوكالة، يتعيّن على السلطات الفرنسية في المرحلة اللاحقة بعد تبلغها موافقة لبنان على تسليمها طويل، أن ترسل وفداً أمنياً الى مطار بيروت لتسلمه.

وفي فرنسا، حُكم على طويل (38 عامًا) الملقّب بـ"البروفسور"، غيابيًا في تشرين الأول 2023 لمشاركته في إدخال 720 كيلوغرامًا من الكوكايين مخبأة في شحنة آتية من البرازيل. ووصلت الشحنة من طريق الخطأ إلى شركة في قرية تقع في جنوب غرب فرنسا.

وعبدالله (73 عاماً) هو أحد أقدم السجناء في فرنسا حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في 1987، بحسب الوكالة.