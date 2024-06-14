الجيش الإسرائيلي استهدف بقذائف أطراف كفرشوبا وحولا أثناء تواجد فرق الدفاع المدني لإخماد حرائق

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الجيش الإسرائيلي استهداف بلدة حولا بـ5 قذائف فوسفورية أثناء تواجد عناصر الدفاع المدني لإخماد الحرائق في أطراف البلدة. إلى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام "، بأنّه بينما كانت فرق الدفاع المدني اللبناني من مركز راشيا الفخار تقوم باطفاء الحرائق في أطراف بلدة كفرشوبا بمساعدة بعض الأهالي، والتي كانت قد اندلعت جراء القصف الإسرائيلي، قام الجيش الإسرائيلي بإلقاء عدد من القذائف بالقرب منهم، وذلك لترهيبهم، مما اضطرهم إلى الانسحاب من المكان.

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