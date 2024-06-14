الجيش نعى المجند الشهيد عبد السلام محمد شرف الذي تعرض لطلقَين ناريَّين في محيط مرفأ بيروت

نعت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، "المجند الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف الذي استشهد بتاريخ 13 /6 /2024"،

وأوضحت المديرية، أن "المجند هو أعزب من مواليد 26 /5 /2003 بيروت، حيث مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 6 /3 /2023، وحائز تهنئة العماد قائد الجيش مرة واحدة".

ولفتت المديرية، الى أن "الجثمان نقل بتاريخ 14/6/2024 الساعة 14.00 من المستشفى العسكري المركزي – بدارو إلى منزل والده في بلدة برجا، ثم ينقل بعدها إلى مسجد الخاشقجي - بيروت حيث يقام المأتم الساعة 16.15 ويوارى الثرى في جبانة الشهداء - الطيونة".

وأوضحت أن "التعازي تقبل بعد الدفن لغاية الساعة 20.00 وبتاريخي 15 و16 /6 /2024 ابتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزل والده في بلدة برجا- حي الكروم – قرب سوبر ماركت ديانا – الطابق الثالث".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت قيادة الجيش في بيان، انه "وُجد أحد عناصر الجيش المكلفين بمهمة حراسة في محيط مرفأ بيروت مقتولاً بطلقَين ناريَّين من مسدس حربي ولم يُعثَر على سلاحه".

واشارت الى ان "الوحدات المختصة في الجيش، توّلت الكشف على مسرح الجريمة، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة".