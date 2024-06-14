"حزب الله": استهدفنا منظومة فنية في موقع المطلة ومبان يستخدمها العدو بمستعمرة مرغليوت

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، منظومة فنية في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية واصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها".
كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، عن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة كفركلا استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصواريخ الكاتيوشا".
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