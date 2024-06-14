"حزب الله": استهدفنا منظومة فنية في موقع المطلة ومبان يستخدمها العدو بمستعمرة مرغليوت

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏12:50 من ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، منظومة فنية في موقع المطلة بمحلقة ‏انقضاضية واصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، عن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة كفركلا استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصواريخ الكاتيوشا".‏