الخارجية الإسرائيلية: تصريحات غالانت التي هاجم فيها فرنسا غير صحيحة وفي غير محلها

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنّ "تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التي هاجم فيها فرنسا غير صحيحة وفي غير محلها".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار غالانت أنّه "لن نكون شركاء في لجنة لتسوية الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا شاركت فرنسا فيها"، وذلك بشأن التصعيد مع "حزب الله" تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

وأمس، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "أننا اتفقنا على تشكيل لجنة ثلاثية من إسرائيل وأميركا وفرنسا لبحث خطة لخفض التوتر بين حزب الله وإسرائيل".