"القسام" أعلنت عن مقتل اثنين من الأسرى لديها بقصف جوي إسرائيلي على مدينة رفح قبل أيام

أشارت كتائب "القسام"، في مقطع فيديو موجّه للإسرائيليين، إلى أنّ الجيش الإسرائيلي "قتل اثنين من الأسرى لدينا في قصف جوي على مدينة رفح قبل أيام".

ولفتت إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية لا تريد عودة الأسرى إلا في توابيت"، مشددة على أنّ "الوقت ينفذ".

وكانت حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى قد قدمن ردها على المقترح بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، والذي كانت الحركة قد أعلنت سابقا أنها تنظر "بإيجابية" إليه ورحبت بمضمون قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

إلا أنّ السلطات الأميركية اعتبرت أن بعض تعديلات الحركة على المقترح مقبولة وبعضها غير مقبولة، في وقت يصرّ فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب للقضاء على "حماس"، في حين تصرّ الحركة على وقف إطلاق نار كامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.