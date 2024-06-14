السلطات الأميركية فرضت عقوبات على منظمة تساف 9 الإسرائيلية بسبب عرقلتها قوافل المساعدات لغزة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على منظمة تساف 9 الإسرائيلية اليمينية بسبب عرقلتها قوافل المساعدات لغزة، وذلك مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

بدورها، أكّدت وزارة الخارجية الأميركية، "أننا أدرجنا المجموعة الإسرائيلية المتطرفة Tzav 9 في قائمة العقوبات"، مشيرة إلى أنّ "إسرائيل مسؤولة عن أمن القوافل الإنسانية التي تمر عبر أراضيها والضفة في طريقها لغزة".

وقالت: "لن نتسامح مع أعمال التخريب والعنف التي تستهدف المساعدات الإنسانية"، مضيفة "سنواصل استخدام جميع الأدوات لتعزيز محاسبة الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الشنيعة".

وتواصل إسرائيل عرقلة وصول المساعدات إلى غزة، كما يشارك مستوطنون في الاعتداء على شاحنات المساعدات، تزامنًا مع الحصار المفروض على القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية ومجاعة.

وكان قد خلص تحقيق للأمم المتحدة نشر يوم الأربعاء إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع قطاع غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.

واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية "مثل الإبادة" في غزة.

وأضاف تقرير اللجنة أن تصرفات إسرائيل تنطوي أيضا على جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل من القتلى والمصابين بين المدنيين.