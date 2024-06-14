مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة يحذر من وفيات بسبب المجاعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، أن أكثر من ٢٠٠ طفل وصلوا للمستشفى يعانون من سوء التغذية والجفاف، وذلك في ظل حالة الجوع والعطش التي يتعرض لها نحو ٧٠٠ ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة، مع مواصلة الاحتلال منع إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء، محذرة من وفيات في صفوف الأطفال والنساء بسبب المجاعة.

من جانبها أكدت مؤسسات حقوقية، أن كافة أسواق قطاع غزة نفذت منها المواد الغذائية، مع مواصلة الاحتلال إغلاق كافة المعابر، مما فاقم من معاناة النازحين، بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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