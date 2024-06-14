1.6 مليون شخص يتضررون يومياً بأغذية غير آمنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية عن أن 1.6 مليون شخص حول العالم يصابون يومياً بسبب تناول أغذية غير آمنة ويتحمل الأطفال دون سن الخامسة نحو 40% من عبء الأمراض المنقولة بالغذاء.

وقال الدكتور فرانشيسكو برانكا مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي بجنيف بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية: «إن المخاطر التي تهدد سلامة الأغذية لا تعترف بالحدود وفي ظل الإمدادات الغذائية العالمية المترابطة بشكل متزايد يمكن أن تتطور المخاطر التي تشكلها الأغذية غير الآمنة بسرعة من مشكلة محلية إلى حالة طوارئ دولية». ولفت إلى أن الأزمات الإنسانية في أجزاء كثيرة من العالم تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وتعريض سلامة الغذاء للخطر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط