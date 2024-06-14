استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة ورفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت ثلاثة شهداء من الحي السعودي برفح، والذي يتعرض على مدار الأيام الماضية لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال، الذي يواصل توغله في كافة أحياء مدينة رفح، ودمر أحياء سكنية كاملة فيها، ترافق ذلك مع عمليات تدمير للبنية التحتية والمرافق العامة، كما استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، جراء استهداف الاحتلال منزلهم بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

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