بوتين يحدد شروطا للتفاوض مع أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، شروطا للتفاوض مع أوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة الجالية.

وأضاف بوتين أنه سيتفاوض مع أوكرانيا في حال سحبت قواتها من أربع مناطق تطالب بها موسكو وتخليها عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاءت تصريحات الرئيس الروسي، عشية قمة سلام ستعقد في سويسرا وتنظمها أوكرانيا وحلفاؤها.

وقال بوتين، في خطاب متلفز موجه لدبلوماسيين أجانب في موسكو "يتعين على القوات الأوكرانية أن تنسحب بالكامل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا"

أعلنت روسيا ضم هذه المناطق الأربع في 2022.

وأضاف "ما إن تقول كييف إنها مستعدة للقيام بذلك وتبدأ فعلا سحب قواتها وتتخلى رسميا عن مشروع الانضمام للناتو، سنصدر فورا أمرا لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات".

وقال بوتين إنه "لا يستبعد الإبقاء على سيادة أوكرانية" في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين "شرط أن يكون لروسيا رابط بري قوي مع القرم".