"لزق كسر السيراميك".. ورش حرفية دعمًا للحرف اليدوية والتراثية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء "إدارة تنمية الشباب"، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بمركز شباب أبوزنيمة، ورشة حرفية باستخدام كسر السيراميك، تحت شعار "حرفتك صنعتك"، وذلك ضمن خطة أندية الفتاة بالمركز.

وقال محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن ورش العمل التي تنظمها المديرية تقدم للشباب دعمًا للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر، واستثمار طاقات ومهارات الشباب والفتيات، وتمكين الشباب من إنشاء المشروعات الصغيرة .

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن الورشة تضمنت آليات لزق كسر السيراميك يدويًا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بالمرأة والفتاة ومشاركتهم في كافة الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ دورة تدريبية عن القيادة التطوعية لأعضاء نادي التطوع بمركز شباب أبورديس ضمن خطة نشاط النادي، مؤكدًا أن الورشة تناولت مفهوم القيادة التطوعية، والتي يقصد بها القيام بعملٍ يتطلب تقديم المساعدة والعون والجهد وتعدد القِوى في اتجاهٍ واحدٍ، ويسعى العمل التطوعي لخلق روحٍ إنسانيةٍ تعاونيةٍ بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة.

ولفت إلى أنه أطلق عليه مسمى عمل تطوعي كون الإنسان يقوم به طواعية دون إجبار من الآخرين على فعله بإرادة داخلية، وغلبة سلطة الخير على جانب الشر، ودليل على ازدهارِ المجتمع باعتبار العمل التطوعي من الجوانب الرئيسية في تنمية المجتمعات، وتنعكس آثار التطوع إيجابيًا على الفرد، وتؤدي إلى تعزيز التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع، كما يتميز بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الدورة تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب تنمية مهارات القيادة التطوعية لدى المشاركين، وتعريف المشاركين بأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع.