شماسي وكراسي.. تجهيز شواطئ رأس سدر لاستقبال المصيفين فى العيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أجرى اللواء نادر علام رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بالشواطئ العامة بالمدينة للتأكد من جاهزيتها وتوفير كافة الإمكانيات الخاصة باستقبال المواطنين والزوار خلال فترة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس المدينة، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، وتشكيل غرفة عمليات بديوان عام الوحدة المحلية، والتنسيق مع الشركة لتكثيف الحملات الامنية بأماكن تجمعات المواطنين، وتمركز سيارة إسعاف مجهزة بالقرب من كل حديقة وشاطئ، وتخصيص رقم 0693400206 للتواصل على مدار الساعة في حالة حدوث أي حوادث أو طوارئ.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى تزويد الشواطئ العامة بعدد كبير من الكراسي والشماسي نظرًا لموجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، والتأكد من نظافتها ووضع سلال للقمامة على مسافات متقاربة، مشيرًا إلى أن الشواطئ يوجد بها كافتريات، ودورات مياه، وأماكن لتبديل الملابس، وتوفير منقذين بكل شاطئ .

وأوضح أن المدينة جاهزة لاستقبال زوارها لقضاء عطلة العيد، وجرى إعداد الميادين والحدائق، وتكثيف حملات النظافة بهم على مدار اليوم لرفع أي مخلفات أول بأول، خاصة أن مدينة رأس سدر تشهد إقبال كبير من السياحة الداخلية خلال العطلات والأعياد والمناسبات المختلفة.

وأشار إلى أن المدينة تضم شاطئين عامين، هم: " شاطئ المرح و شاطئ اللؤلؤة بالقرب من متنزه 306، و الكورنيش السياحي بجوار شركة الكهرباء، لذا يكون الإقبال عليهم كبير مقارنة بشواطئ المدينة المختلفة، لذا جرى تجهيزهم على أعلى مستوى، وفتحهم بالمجان لاستقبال المواطنين تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.