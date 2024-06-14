فتاة تنهي حياتها فى طنطا لرفض أسرتها زواجها من شاب



محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أنهت فتاة بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، حياتها شنقا داخل منزلها اليوم الجمعة، لرفض أسرتها أن زواجها من أحد الشباب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بانتحار فتاة، وتبين من التحريات أن الفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، قامت بإنهاء حياتها شنقاً داخل غرفتها بسبب رفض اسرتها الزواج من أحد الشباب بينهم علاقة حب، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.