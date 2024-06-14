وفاة 3 أشقاء.. ماذا جرى في قرية الحليلة بالأقصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

شهدت قرية الحليلة التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، حادثًا مأساويا، حيث لقي ثلاثة أشقاء مصرعهم جراء سقوطهم في بيارة للصرف الصحي أمام منزلهم.

وقال سيد محمود، أحد شهود العيان على واقعة: "إن الأشقاء الثلاثة حاولوا تطهير بيارة الصرف الصحي بسبب انسدادها، فنزل الأول وتأخر في قاع البيارة، ولحق به الثاني ليطمئن عليه، ولكنه لم يخرج، فنزل الثالث ليلقى نفس مصير شقيقيه".

وأوضح شاهد العيان، أن الأشقاء الثلاثة توفوا نتيجة الاختناق وعدم قدرتهم على الخروج نظرًا لعمق البيارة الذي يصل عمقها إلى 30 مترًا.

وأشار إلى أن الضحايا الثلاثة هم: حمادة ورمضان وثابت جمعة فلنك، وأنه جرى نقل جثثهم إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح لذويهم باستلام الجثامين والدفن.

كانت مدير أمن الأقصر تلقى إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى مكان الحادث، وجرى انتشال جثامين الضحايا من البيارة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.