شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر إعلام النواب: دور المرأة فى 30 يونيو لا ينسى وسيظل محفورا فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو من أهم الثورات الشعبية التي فرض خلالها المصريون رأيهم لاستعادة هويتهم وكرامتهم من جماعة إرهابية جاءت لتسود الفرقة والتمييز بين أطياف المجتمع، مؤكدة أن الثورة كانت بمثابة طوق نجاة أنقذت وطن كامل من هذه الجماعة التي كانت تهدف إلى تنفيذ مخططاتها الخارجية على حساب الوطن.

وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المصريين أنقذوا الوطن من جماعة استباحت كل شيء واعتادت على العنف والفوضى، مؤكدة أن هذه الثورة قد اعادت الروح والكرامة لملايين المصريين، فسوف يذكر التاريخ ما قام به هذا الشعب من أجل إنقاذ وطنه من قوى الظلام.

وتابعت أن المرأة المصرية قامت بدور عظيم في هذه الثورة، ونجحت في أن تخوض معركة لاستعادة وطنها من جماعة كانت تسعى لطمس الهوية المصرية، لافتة إلى أن مصر بعد مرور 11 عامًا على اندلاع ثورة 30 يونيو مازالت تجنى ثمار هذه الثورة الشعبية فى جميع المجالات والتى لم تتحقق منذ سنوات طويلة.