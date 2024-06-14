قوى الأمن أحبطت محاولة لتهريب كوكايين من البرازيل للبنان وأوقفت الرأس المدبّر للعصابة وأحد أفرادها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف الرأس المدبر لعصابة حاولت تهريب كميّة كبيرة من الكوكايين من البرازيل إلى لبنان بطريقة احترافيّة داخل أكياس "النّشا"، كما أوقفت أحد أفراد العصابة.

ولفت، في بلاغ، إلى أنّ "في إطار التنسيق بين قوى الأمن الدّاخلي والشرطة الإسبانيّة حول تهريب كميّة من المواد الممنوعة عبر حاوية مصدرها دولة البرازيل، ضُبطت في إسبانيا حاوية تحتوي في داخلها على حوالى /47/ كلغ من مادة الكوكايين مخبأة بطريقة احترافية داخل أكياس موضوعة داخل حاوية تحمل حوالى /20/ طن من اكياس النشا، وأكملت سيرها باتجاه مرفأ بيروت بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة".