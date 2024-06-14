ابي المنى شكر مجلس الوزراء على اقرار قانون للقضاء المذهبي والتقى ابو الحسن: الحوار ضروري لإنقاذ البلد

رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، أن "التحديات الكبرى التي تواجه وطننا والمنطقة بأسرها يجب ان تلاقيها الإرادات القوية، سعيا للتخفيف من وطأتها على مجتمعنا العام، خاصة وان لبنان يمر اليوم في أصعب مراحل وجوده، بما يواجهه من محطات مصيرية، يجب أن تتضافر خلالها الجهود الوطنية المخلصة لاجتياز المنعطفات القاسية والعبور نحو الانفراجات التدريجية واستعادة التوازن الاقتصادي المطلوب، من خلال الحوار الضروري لإنقاذ البلد والذي يجب ان يسود المرحلة الراهنة وليس العكس".

وشكر شيخ العقل مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي على إقراره المرسوم الذي قدمه وزير العدل والمتعلق بنقل وتعيين قضاة في المحاكم المذهبية الدرزية.

وزار شيخ العقل "خلوة القطالب" الزاهرة في بعذران، حيث تحدث الشيخ ابي المنى خلال اللقاء، مركزا على "العشر" والعيد الكبير المبارك ورمزيته ومعانيه الدينية، في تجديد الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتقرب إليه والعمل بمرضاته، والتضحية في سبيل تحقيق الغاية الإنسانية.

والتقى شيخ العقل في دارته في شانيه امين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، وتم البحث في عدد من المواضيع المطروحة على المستويين الداخلي والعام.

وتلقى الشيخ ابي المنى برقية تهنئة بعيد الاضحى المبارك من بطريرك الارمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان.

كما تلقى اتصال تهنئة من رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في مجلس النواب النائب فريد البستاني.

واعتذر شيخ العقل عن عدم تقبل التهاني بالعيد في دار الطائفة في بيروت نظرا إلى الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وخاصة لبنان وفلسطين، والاكتفاء باستقبال الزوار في دارته في شانيه الاثنين ثاني ايام العيد من العاشرة صباحا وحتى الاولى ظهرا ومن الخامسة عصرا لغاية الثامنة مساء.