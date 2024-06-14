توقيع اتفاقية أمنية بين لبنان وباكستان لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

وقع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والسفير الباكستاني في لبنان سلمان أطهر، اتفاقية أمنية تتعلق بشؤون التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، والمؤثرات العقلية والسلائف، وإساءة استعمالها، وذلك في إطار التعاون الأمني بين لبنان وباكستان بتفويض من مجلس الوزراء عبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي.

وأشاد عثمان بأهمية "التنسيق بين الجانبين"، كما نوه أطهر بـ"الجهود المبذولة من قبل قوى الأمن الداخلي في سبيل المحافظة على الأمن في لبنان".