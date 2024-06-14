أعلنت مديرية التوجيف في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات تمكنت في منطقة ميرنا الشالوحي من توقيف المواطن (ج.ص.) مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش ليل ١٣- ٢٠٢٤/٦/١٤، وذلك على أثر عملية دهم تخللها تبادل لإطلاق النار بين الموقوف وعناصر الدورية".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مُرتكب جريمة قتل أحد العساكر في ميرنا الشالوحي بعد إطلاق نار بينه وبين عناصرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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