اشتعلت النيران مجددًا في محيط بلدة شبعا جراء القصف المدفعي الإسرائيلي الذي تعرضت له المنطقة عند الثالثة من فجر اليوم، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.
بدوره، ذكر مراسل "النشرة" في الجنوب أنّ هناك قصفًا مدفعيًا استهدف أطراف الناقورة وعلما الشعب والقنطرة.
وأفاد مراسل "النشرة"، عن سقوط إصابتين طفيفتين بعد غارات إسرائيلية من قبل الطائرات المسيّرة على بلدة عيترون.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابتان بغارات إسرائيلية على عيترون وقصف مدفعي على أطراف الناقورة وعلما الشعب والقنطرة ومركبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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