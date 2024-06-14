إصابتان بغارات إسرائيلية على عيترون وقصف مدفعي على أطراف الناقورة وعلما الشعب والقنطرة ومركبا

اشتعلت النيران مجددًا في محيط بلدة شبعا جراء القصف المدفعي الإسرائيلي الذي تعرضت له المنطقة عند الثالثة من فجر اليوم، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.

بدوره، ذكر مراسل "النشرة" في الجنوب أنّ هناك قصفًا مدفعيًا استهدف أطراف الناقورة وعلما الشعب والقنطرة.

وأفاد مراسل "النشرة"، عن سقوط إصابتين طفيفتين بعد غارات إسرائيلية من قبل الطائرات المسيّرة على بلدة عيترون.