بو حبيب عرض التطورات هاتفيا مع نظيره النيبالي واستقبل سفيري روسيا والمغرب

أثنى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، خلال اتصال هاتفيا من نظيره النيبالي ناريان كاجي شريستا، على "مساهمة النيبال في قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني".

وأكد بوحبيب، خلال استقباله ‏سفير روسيا ألكسندر روداكوف، على "أهمية الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، بمشاركة كل الأطراف واحتكاما لمبادىء القانون الدولي".

كما تم البحث في المستجدات على الحدود اللبنانية وترحيب لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 2735.

‏‎ثم تسلم بوحبيب من روداكوف للمشاركة في المؤتمر المنوي عقده بين روسيا الإتحادية والدول العربية خلال النصف الأول من العام المقبل.

كذلك، التقى بو حبيب سفير المملكة المغربية محمد كرين، وتم البحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والسياحية.