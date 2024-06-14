الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح جراء تعرضه للدهس قرب حاجز رنتيس غرب رام الله

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بيان، بإصابة جندي بجروح جراء تعرضه للدهس قرب حاجز رنتيس غرب رام الله بالضفة الغربية.

ولم يذكر بيان الجيش مدى خطورة إصابة الجندي الإسرائيلي، وقال: "قوات الجيش باشرت بملاحقة المنفذ وتفاصيل الحادث قيد الفحص".

وبالتزامن مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس، وكثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ ذلك اليوم، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة أكثر من 546، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، فضلا عن اعتقال 9 آلاف و170، وفق جهات رسمية فلسطينية.