أوكرانيا وروسيا تكثفان هجماتهما عبر الحدود

ابوظبي - سيف اليزيد - كثف الجانبان الأوكراني والروسي، الهجمات الجوية عبر الحدود، حيث استهدفت كييف منشآت الطاقة الروسية وأطلقت موسكو وابلا من الهجمات.

وأعلنت روسيا، اليوم الجمعة، إسقاط 87 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، استهدفت 70 منها منطقة روستوف في روسيا.

وقالت وزارة الدفاع "خلال الليل، أحبطت ... محاولة لتنفيذ هجوم بمسيّرات".

وأضافت "في المجموع، أسقطت 87 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية"، موضحة أن 70 مسيّرة أسقطت فوق روستوف، ست منها فوق كل من كورسك وفورونيج واثنتان فوق كل من منطقتي فولغوغراد وبيلغورود الحدوديتين مع أوكرانيا.

ولم تُسجل خسائر بشرية في روستوف، لكن الهجمات تسببت بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة، حسبما قال الحاكم الإقليمي فاسيلي غولوبيف على منصة "تلغرام".

في فورونيج المحاذية لأوكرانيا، أصيب خزان وقود بأضرار طفيفة جراء تساقط حطام، بحسب الحاكم الإقليمي ألكسندر غوسيف.

من جهتها، قالت أوكرانيا إن دفاعاتها الجوية أسقطت 24 من أصل 31 صاروخا وطائرة مسيّرة أطلقت خلال الليل.

وأصيب ثلاثة أشخاص في هجوم بمسيّرة في منطقة سومي (شرق) ولحقت أضرار بعدة منازل في منطقة خاركيف المجاورة.