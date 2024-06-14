مسجد الخيف بمشعر منى يكتظ بآلاف المصلين في يوم التروية

ياسر رشاد - القاهرة - اكتظ مسجد الخيف بآلاف المصلين بعد توافد حجاج بيت الله على مشعر منى، اليوم الجمعة، حيث امتلأت جنباته بالمصلين وسط أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مسجد الخيف شهد إطلاق أكبر مشروع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في تطوير وتحديث أنظمة التكييف، وإضافة أكثر من 780 مكيفاً، وكذلك أجهزة حديثة لتنقية الهواء بـ 73 وحدة تعمل على ضخ الهواء النقي داخل المسجد، وتقوم بضخ الهواء النقي من خارج المسجد بنسبة 100%، ودرجة الحرارة تصل داخل الخيف 20 درجة مئوية.

ومن ناحية أخرى، وفرت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال 12 موقعاً داخل المسجد الحرام و7 كبائن في الساحات المحيطة به.

ويقوم على إجابة السائلين 65 من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمؤهلين علمياً لإعانة القاصدين على أداء مناسكهم على علم وبصيرة.

ومن جهة أخرى، اختتمت مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أعمالها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بعد وصول آخر رحلة قادمة من جمهورية بنجلاديش، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

وكانت المبادرة قد نفّذت هذا العام في صالات 11 مطاراً في 7 دول هي المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار، وذلك بعد وصول جميع المستفيدين من المبادرة إلى المملكة.

ومن ناحية أخرى، استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم، ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة البالغ عددهم 1000 حاج؛ الذين صدرت التوجيهات لاستضافتهم تحت "مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة" لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي.

وبلغ عدد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من دولة فلسطين ألفي حاج، لموسم حج هذا العام.

وفي الإطار ذاته، استقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية البالغ عددهم 3322 حاجًا وحاجة من 88 دولة حول العالم، في مخيمات المشاعر المقدسة بعد توجههم إليها مساء اليوم، وسط أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة ، تحقيقاً لتوجيهات القيادة السعودية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة ذات العلاقة.

وجندت الوزارة كل طاقاتها البشرية والآلية وسخرت جميع إمكانياتها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وفق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.

ومن ناحية أخرى، كشفت الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني عن استفادة أكثر من 200 جهة وطنية، وأكثر من 900 ألف حاج من مختلف مسارات "برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ"، الذي أعدته لتعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة والخدمات المقدمة خلال موسم حج هذا العام، وتطوير القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير كافة الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيـوف الرحمـن.