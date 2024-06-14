تعفن عشرات الجثث مجهولة الهوية في الإكوادور|ما القصة

ياسر رشاد - القاهرة -

أفادت وسائل الإعلام الإكوادورية، العثور على العديد من الجثث المتحللة في مشرحة "جواياكيل" في الإكوادور، حيث تم الإبلاغ عن روائح كريهة تنبعث من تعفن الجثث المتراكمة في الثلاجات المتضررة في المشرحة.

تعفن جثث مجهولة بتلاجتي تبريد في الإكوادور

وأوضحت هيئة الطب الشرعي أن ثلاجتي تبريد في وسط مشرحة "جواياكيل" تعرضتا لأضرار بسبب تغيرات الجهد التي حدثت خلال فترات تقنين الطاقة التي طبقتها الحكومة، مع انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر حتى 13 ساعة يوميًّا.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالإضافة إلى الأعطال الكهربائية في الثلاجات المُبردة، كانت هناك أيضًا زيادة في الجثث مجهولة الهوية؛ وذلك بسبب زيادة العنف الإجرامي في البلاد، حيث تواجه الحكومة نزاعا داخليا مسلحا ضد عصابات الجريمة المنظمة.

ونتيجة ذلك، كثفت وحدة الطب الشرعي في الإكوادور إجراءاتها التقنية والعلمية من أجل استنفاد طرق تحديد الهوية لتطبيق عملية الدفن لاحقا، تبعًا للأنظمة القانونية الحالية، واحترامًا لحقوق الضحايا والكرامة الإنسانية.

بينما وصفت المنظمات غير الحكومية مثل اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق الإنسان "IACHR" الوضع بأنه إهمال من جانب الحكومة الإكوادورية؛ لفشلها في منع تحلل الجثث في "غواياكيل".

كما جعلت موجة العنف الإجرامي المتزايدة الإكوادور من بين الدول الأكثر عنفًا في أمريكا اللاتينية، حيث بلغ معدل جرائم القتل 47 لكل 100 ألف نسمة في عام 2023، بحسب المرصد الإكوادوري للجريمة المنظمة "OECO".

تفاصيل حريق 3 منازل ببني سويف

وعلي صعيد اخر ، اندلع حريق داخل أحد المنازل ،اليوم الجمعة، وامتد إلى منزلين آخرين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، وذلك في قرية هلية التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق هائل داخل منزل وامتد إلى منزلين آخرين بقرية هلية بدائرة مركز شرطة ببا، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز.

وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، دون أية خسائر في الأرواح

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي والانتقال إلى موقع الحادث لحصر الخسائر والتلفيات.