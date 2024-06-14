أمن القليوبية يكشف تفاصيل جديدة في واقعة قتل طفل القناطر على يد زوجة أبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات على يد زوجة أبيه.

وكشفت تحريات رجال مباحث القناطر الخيرية، أن المتهمة خنقت الطفل بـ "إيشارب" شقيقته في محاولة منها لإبعاد التهمة عنها.

وأضافت التحريات، أن المتهمة تزوجت من والد الطفل منذ فترة قصيرة، وكانت العلاقة بينها وبين أولاد زوجها سيئة منذ أن تزوجته، وأن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو الغيرة من الطفل لشدة تعلقه بوالده.

وأكدت التحريات، أن الزوجة ادعت تعرض الطفل لحالة من الإغماء حيث أسرع والده والمتهمة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه ولكنه فارق الحياة، فيما أكد تقرير المستشفى أنه تعرض للخنق وفارق الحياة على إثر ذلك.

وقامت المتهمة بتمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسها والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية.

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