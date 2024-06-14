تعرضت للتحرش اللفظي والجسدي.. قصة الفتاة المكسيكية مع سائق أوبر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق "أوبر" بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتحرش بفتاة تحمل جنسية دول أجنبية أثناء استقلالها السيارة في منطقة الجمرك.

بدأت أحداث هذه القضية قبل عدة شهور، عندما ظهرت فتاة تدعى "نادية"، وهي من أصول مصرية وسودانية وتحمل الجنسية المكسيكية، فى مقطع فيديو باللغة الإنجليزية تكشف فيه تعرضها للتحرش من قبل سائق أوبر فى محافظة الإسكندرية.

وقالت الفتاة فى مقطع فيديو وثقت فيه واقعة التحرش: "فى البداية سألني عن عذريتي، فقلت له: لا أنا متزوجة.. بعدها تحرش بي جسدياً، ولمست يداه ساقي.. وقتها فكرت في القفز من السيارة بعد تعرضي للتحرش اللفظي والجسدي من السائق".

وترجع وقائع القضية رقم 3400 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما رصد ضباط المباحث الجنائية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تتهم سائق "أوبر" بالقيام بأعمال إباحية بالإشارة وخدش الحياء خلال استقلالها السيارة خاصته بدائرة القسم.

ووفقًا لمقطع الفيديو اتهمت سيدة تدعى "نادية"، المدعو "أ.م.ع" سائق أثناء استقلالها سيارة المتهم عن طريق تطبيق أوبر تحرش لفظيًا بها ولامس ساقها، وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وما ورد بالمقطع المصور، وأنه أثناء تواجد المجني عليها بالبلاد طلبت سيارة لتوصيلها إلى أحد الأماكن وارتكاب المتهم المذكور الواقعة.

وباستدعاء المتهم ومواجهته بالمقطع المصور، اعترف في التحقيقات بصحته وبقيامه بالتحرش اللفظي بالمجني عليها وملامسة ساقها بقصد التحرش الجنسي، بعد قام بملامسة ساقها، والتعرض لها بالقول والإشارة في مكان عام.

وكشفت التحقيقات من الدليل الفني من خلال إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين المتهم وصور الشخص الظاهر بمقطعي الفيديو على الذاكرة الإلكترونية تبين اتفاقها في الشكل العام والقياسات البيومترية.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار إمام محمد الصيرفي، والمستشار محمد صلاح الدين محمود، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.