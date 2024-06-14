غرق طفل في الدقهلية والسبب ارتفاع الحرارة وسرعة التيار



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشال جثمان طفل غريق بمياه ترعة المنصورية أمام مستشفى الجلدية، بعد نزوله للاستحمام هربًا من حرارة الجو.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وسيارة الإسعاف وتبين غرق

الطفل "أشرف محمود السعيد 12 عامًا، ومقيم منطقة سندوب بنطاق أول المنصورة، ونظرًا لعدم إجادته السباحة جرفه التيار.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.