أفاد مرسل "النشرة" في الجنوب، بـ "غارة إسرائيلية استهدفت حي ابو طويل في بلدة عيتا الشعب". كذلك استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بغارتين بلدة عيترون، والمنطقة الواقعة بين بلدتي القوزح وراميا.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على عيتا الشعب وعيترون والمنطقة الواقعة بين القوزح وراميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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