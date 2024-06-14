تدابير سير من نهر الموت باتجاه جسر الدورة فجر غد لتعبيد وإصلاح الحفر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال إصلاح وتعبيد للحفر على للمسلك الممتد من محلة نهر الموت باتجاه جسر الدورة، وذلك اعتبارا من الساعة 03،00 من فجر 15/06/2024، ولغاية الساعة 12،30 من التاريخ عينه".

ولفتت المديرية، الى أنه "سيتم تنفيذ الأشغال على مرحلتين، من دون قطع للطريق أو تحويل للسير".

وطلبت من المواطنين، "أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".