"حزب الله": استهدفنا ثكنة راميم ومبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلّة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌‌‏الإسلامية عند الساعة 7:25 من عصر يوم الجمعة 14-6-2024، ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوها ‏إصابة مباشرة".

وفي بلاغ آخر، أكّد الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حولا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة".