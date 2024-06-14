"حزب الله": استهدفنا ثكنة راميم ومبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلّة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:25 من عصر يوم الجمعة 14-6-2024، ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".
وفي بلاغ آخر، أكّد الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حولا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة".
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