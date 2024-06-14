"الجديد": الفاتيكان يقود جهودًا ديبلوماسية من خلال زيارة بارولين للبنان بمسعى كنسي يجمع باسيل وجعجع

أفادت مصادر "الجديد"، أن "الفاتيكان يقود جهوداً ديبلوماسية من خلال زيارة الكاردينال بيترو بارولين إلى لبنان وسط حديث عن مسعى كنسي يجمع باسيل بجعجع". وذكرت المصادر، أن "السفيرة الأميركية ليزا جونسون قد تحمل مستجدات بعد عودتها من واشنطن عقب الإجتماعات التي عقدتها هناك"، لافتةً الى أن "الدولة اللبنانية تتحضر للتعامل مع أي ضربة إسرائيلية وسط إتجاه تصاعدي للعمليات العسكرية دون الدخول في حالة الحرب الشاملة".

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