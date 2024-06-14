قمة مجموعة السبع: نؤيد مقترح وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الأسرى وعلى إسرائيل الامتثال للقانون الدولي

أشارت قمة مجموعة السبع، في بيانها الختامي، إلى أنهم "موحدون في تأييد الاتفاق المقترح لوقف فوري لإطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الأسرى".

ودعت المجموعة "كل الجهات إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية أرواح المدنيين"، في غزة، مشيرة إلى أنّ "على إسرائيل الامتثال الكامل للقانون الدولي في جميع الظروف".

وقالت: "نرحب بقرار مجلس الأمن ونجدد دعوتنا حماس إلى قبول اقتراح وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل"، مضيفة "نحث جميع الجهات على تسهيل مرور الإغاثة الإنسانية دون عوائق".