وزير الدفاع الأميركي: بوتين لا يمكنه أن يملي شروط السلام على أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قدّم مقترحاً لوقف القتال في أوكرانيا، لا يمكنه أن يملي شروط السلام".

ولفت أوستن، الى أنّ "بوتين ليس في وضع يسمح له بأن يملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله لتحقيق السلام، وهذا بالضبط نوع السلوك الذي لا نريد رؤيته".

وأضاف "يمكنه إنهاء هذا الوضع اليوم إذا اختار ذلك، ونحن ندعوه إلى القيام بذلك وإلى مغادرة الأراضي الأوكرانية ذات السيادة".

وكان قد ذكر بوتين، أنّ "موسكو لن توقف هجومها على أوكرانيا إلّا إذا استسلمت كييف فعلياً عبر سحب قواتها من الشرق والجنوب والتخلّي عن محاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الشروط التي وضعها بوتين لبدء محادثات السلام بشأن الحرب في أوكرانيا، لافتاً الى أن "هذا ليس اقتراحا تمّ تقديمه بحسن نية"، مضيفاً "هذا اقتراح لمزيد من العدوان ومزيد من الاحتلال ويُظهر بطريقة ما أنّ هدف روسيا هو السيطرة على أوكرانيا".