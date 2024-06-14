"القسام" أعلنت إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل في مدينة غزة بعد تفجير عين نفق بهم

قصفت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، تجمعًا للقوات الإسرائيلية المتوغّلة شرق حي الزيتون بمدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120 ملم.

هذا، وقصفت "القسام" القوات الإسرائيلية المتمركزة جنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح بقذائف الهاون.

إلى ذلك، استهدفت كتائب "القسام" دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب بلاغ لها، "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون في مدينة غزة".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.