وكالة أمنية بريطانية كشفت عن إجلاء طاقم سفينة شحن بعد إصابتها بهجوم في البحر الأحمر

أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كي ام تي او" بأنه تم إجلاء طاقم سفينة شحن تسربت إليها المياه بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر شنّته القوات المسلحة اليمنية في حركة "أنصار الله".

ولفتت إلى أنّ السفينة "ام في تيوتور" التي أصيبت بزورق مسيّر الأربعاء "هُجرت وهي تنحرف عن مسارها" شرق ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه حركة "أنصار الله" في غرب اليمن.

في 12 حزيران، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنّه "انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على الجرائمِ المرتكبةِ بحقِ إخوانِنا في قطاعِ غزة، نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيّر في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ "TUTOR" في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بزورقٍ مسيّرٍ وعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ الباليستيةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً بالغةً وهي معرضةٌ للغرقِ".