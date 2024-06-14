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هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد عطب مفاجئ

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ياسر رشاد - القاهرة - أوردت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن طائرة كانت تقل وزير دفاع إيطاليا جويدو كروزيتو هبطت إضراريا بعد حدوث عطب مفاجئ.
ونقلت الوكالة عن مصادر من قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية القول إن قائد الطائرة وهى من طراز (فالكون 900)، "أجبره الدخان الذى ملأ مقصورة القيادة فجأة، على الهبوط اضطراريا، فى مطار تشامبينو الداخلى فى ضواحى العاصمة روما".

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها  أن "الطائرة التى كانت تقل الوزير، هى نموذج من الجيل الأول، الذى كان من المفترض أن يتم إخراجه من الخدمة منذ بعض الوقت، وبدلاً من ذلك سيظل جاهزًا للعمل حتى العام المقبل".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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