غدًا.. بداية صرف الخبز المدعم للمصطافين بـ 5 محافظات ساحلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح نظام صرف الخبز المدعم غدًا السبت على ماكينات الصرف في المحافظات الساحلية والتي تشهد إقبالًا من المصطافين خلال فترة الصيف.

ونظام صرف الخبز المدعم للمصطافين يطبق بمحافظات: الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط، ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك اعتبارًا من غدا وحتى يوم 15 من شهر سبتمبر 2024.

ووفقا لقرار وزير التموين، يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته وذلك في إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق الساحلية وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم.