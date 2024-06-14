ضبط مدير كيان تعليمى مخالف في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقى ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على شخصي لاتهامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول المنيا للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات – مجموعة من إستمارات الإلتحاق بالكيان- مجموعة من نماذج إمتحانات فى مواد دراسية مختلفة- مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالكيان- 4 أكلاشيهات – عدد من الكتب "مجهولة المصدر" التى يتم تدريسها بالكيان – دفتر تحصيل نقدية – مجموعة من الأدوات التى تستخدم فى العملية التعليمية بالكيان- عدد (2) جهاز حاسب آلى "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.