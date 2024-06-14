شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني صنع حالة من حوكمة إنفاق التبرعات لدعم الفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صنع التحالف الوطنى حالة من حوكمة إنفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل كل الفئات الأولى بالرعاية، فقد نجح التحالف في توحيد جهود العمل المدني .

وقد لعب التحالف الوطنى دورًا بارزًا فى توسيع نطاق مشروعات حياة كريمة التى تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات فى القرى الأكثر احتياجًا، فضلا عن إنه ساهم على رفع الوعى للشرائح المستهدفة والأسر الأولى بالرعاية فى كل ربوع مصر فى كل القضايا الحياتية المهمة، مثل النمو السكانى والمشكلات الاجتماعية الطارئة وزيادة الوعى بالانتماء وأهمية المشاركة الاجتماعية بشكل عام.

كما أنه دعم قيم التطوع لدى الشباب، وكانت ثمار ذلك مشاركة أكثر من 300 ألف شاب شاركوا، خلال الفترات الماضية، فى أنشطة التحالف، وساهم أيضا في رفع المعانات عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقًا للدعم ، ضمن آلية تنسيقية مميزة وقوية مع الحكومة، لزيادة معدلات الإنجاز وتوسيع الخدمات للمواطنين.

ومن أهم المبادرات التي اطلقها هذا الكيان، كان مبادرة كتف فى كتف، وستر وعافية، وأزرع، وخيرك سابق وغيرها من المبادرات التى قدمت الدعم للفئات الأكثر احتياجا والقرى الأكثر فقراً .