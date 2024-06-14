7 مصابين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها لمخيم الأمعري في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 7 مصابين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها لمخيم الأمعري بينهم 3 بحالة خطيرة.

وبالتزامن مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس، وكثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ ذلك اليوم، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة أكثر من 546، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، فضلا عن اعتقال 9 آلاف و170، وفق جهات رسمية فلسطينية.