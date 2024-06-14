غرينفيلد أعلنت عن مساعدات طارئة بقيمة 315 مليون دولار للسودانيين

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، عن "مساعدات طارئة بقيمة 315 مليون دولار للسودانيين"، محذّرة من "احتمال حدوث مجاعة ذات أبعاد تاريخية"، محملةً "طرفي النزاع مسؤولية الكارثة الإنسانية".

ولفتت غرينفيلد، الى أن "المساعدة تشمل الغذاء ومياه الشرب بالإضافة إلى فحوص لحالات سوء التغذية وعلاج الأطفال في حالات الطوارئ"، مششدةً على أننا "نريد أن يستيقظ العالم على الكارثة التي تحدث أمام أعيننا".

وأضافت "لقد رأينا توقعات للوفيات تقدر أن ما يزيد على 2,5 مليون شخص - حوالى 15% من السكان - في دارفور وكردفان، المناطق الأكثر تضررا، يمكن أن يموتوا بحلول نهاية أيلول/سبتمبر".

وشددت على أن هذه "أكبر أزمة إنسانية على وجه الكوكب، ومع ذلك فهي قابلة بطريقة ما للتفاقم مع اقتراب موسم الأمطار".

من جهتها، لفتت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور الى أن "السودان قد يكون في وضع أسوأ من الصومال في عام 2011 عندما توفي حوالى 250 ألف شخص بعد ثلاثة مواسم متتالية بدون هطول أمطار كافية في بلد على شفا الفوضى".

وأضافت باور أن "السيناريو الأكثر إثارة للقلق هو أن السودان سوف يعيش المجاعة الأكثر فتكا منذ إثيوبيا في أوائل الثمانينات"، عندما مات ما يصل إلى 1,2 مليون شخص".