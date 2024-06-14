أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد مراقبة ومتابعة لقوّات ‏العدو الإسرائيلي وعند رصد طاقم إطلاق المحلّقات في موقع المطلّة الذي يعتدي على قرانا وأهلنا، استهدفهم ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا طاقم إطلاق المحلّقات في موقع المطلّة الذي يعتدي على قرانا وأهلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.