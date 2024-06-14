هيئة البث الإسرائيلية: تقديراتنا تشير إلى أننا بحاجة لصفقة مع حماس حتى يوقف حزب الله الهجوم شمالا

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن "تقديراتنا تشير إلى أننا بحاجة لصفقة مع حماس حتى يوقف حزب الله الهجوم شمالا".

كذلك ذكرت المصادر للهيئة، أن "وجود أسرى بغزة وغياب بديل لحماس يحول نجاح المرحلة "ب" من عمليتنا إلى فشل، والجيش يدرس إنهاء عملية رفح بعد أسبوعين والقيادة ستقرر الخطوة التالية إذا لم تبرم صفقة"، مؤكدةً أن "تقديرات إسرائيلية بأن العملية العسكرية في رفح ستنتهي بعد أسبوعين".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.